Sarah Schlitz neemt ontslag als staatssecretaris

Schlitz was afgelopen week zwaar onder vuur komen te liggen, nadat bleek dat ze haar persoonlijke logo liet opnemen op de websites van organisaties die via haar kabinet subsidies van de federale regering hadden gekregen. Dat is verboden, want bij een subsidie met overheidsgeld moet het beleid, en niet het persoonlijke imago van de minister vooraan staan in de boodschap – anders kan er sprake zijn van een verdoken intentie tot campagnevoering.

Schlitz noemde dat een “onhandigheid”, legde de schuld deels bij haar administratie, en verontschuldigde zich, maar haar positie wankelde. Premier Alexander De Croo zei in de Kamer dat “zoiets niet voor herhaling vatbaar is”, en Schlitz kreeg ook in de Kamer slechts voorwaardelijke steun een week uitstel van executie.

Schlitz kwam nog meer onder vuur te liggen nadat maandag bleek dat één van haar kabinetsmedewerkers op sociale media foto’s had gedeeld die N-VA linkten aan het nazisme. Ze moest daarop opnieuw door het stof.

