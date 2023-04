Vliegtuig met geëvacueerden uit Soedan, waaronder Belgen, geland in Eindhoven

Het vliegtuig vertrokken uit Jordanië met 104 mensen aan boord: 40 Nederlanders en 64 mensen met andere nationaliteiten, waaronder een onbekend aantal Belgen maar ook Soedanezen, Britten en Syriërs. Eén van de geëvacueerden had een schotwonde, en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet duidelijk of het gaat om Wim Fransen, de Belgische VN-medewerker die vorige week dinsdag gewond werd teruggevonden in Khartoem.

Soedan is sinds anderhalve week het toneel van gevechten tussen het regulieren leger en paramilitaire eenheden van de Rapid Support Forces-militie. Daarbij kwamen tot nu toe al zeker 400 mensen om het leven.