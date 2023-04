Proces tegen Donald Trump voor verkrachting begonnen: “Ze was niet mijn type”

Voor een burgerlijke rechtbank in New York is dinsdag een proces begonnen tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Een schrijfster beschuldigt hem ervan haar in de jaren negentig te hebben verkracht. Trump ontkent dat.

Dinsdag werden negen juryleden – zes mannen en drie vrouwen – geselecteerd voor het proces. Zij zullen moeten oordelen over de zaak. Schrijfster E. Jean Carroll zegt sinds 2019 dat Trump haar in 1996 heeft verkracht in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. De exacte datum zegt ze zich niet meer te herinneren.

Volgens haar advocaat zweeg Carroll zo lang uit angst dat de machtige Trump haar reputatie onderuit zou halen. In de nasleep van de #metoo-beweging besloot ze toch te praten. De vrouw zou destijds wel al over de verkrachting hebben gepraat met twee vriendinnen, zij worden nu opgevoerd als getuigen.

Carroll klaagde de voormalige president aan wegens smaad, omdat hij haar als leugenaar had afgeschilderd. Een nieuwe wet in New York maakte het onlangs mogelijk de aanklacht van aanranding toe te voegen. Strafrechtelijk zijn de beschuldigingen echter al verjaard.

Een advocaat van de 76-jarige ex-president zei dinsdag in de rechtbank dat de schrijfster het gerecht “misbruikt voor geldgewin, voor politieke redenen en voor haar status”. Trump was zelf niet aanwezig bij de start van het proces. Eerder verklaarde hij dat de vrouw “niet zijn type” was. Nochtans verwarde Trump haar bij het zien van een oude foto wel met zijn ex-vrouw Marla Maples, me wie hij getrouwd was van 1993 tot 1999.