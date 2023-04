VDAB-personeel gemiddeld 1 op de 10 dagen ziek: “Hoe kunnen ze dan het aantal zieken bij anderen aanpakken?”

De gemiddelde medewerker van VDAB was in 2022 één op de tien dagen afwezig wegens ziekte. Het ziekteverzuim bij VDAB is daardoor veel hoger dan bij de andere diensten van de Vlaamse overheid.

Het ziekteverzuim bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is gestegen tot 10,24%. “Dat wil zeggen dat de gemiddelde VDAB-medewerker in 2022 één op de tien werkdagen afwezig was wegens ziekte”, zegt Tom Ongena, het parlementslid van Open Vld uit Sint-Katelijne-Waver dat de cijfers opvroeg. “Dat is veel hoger dan het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid in het algemeen. Dat ligt maar op 7,44%. Dat werpt een belangrijke vraag op: als VDAB het aantal zieken in de eigen organisatie niet naar beneden kan krijgen, hoe kan hij dit dan voor andere bedrijven doen? Bovendien speelt VDAB een cruciale rol in de activering van de grote groep langdurig zieken. Maar zes op de tien ziektedagen bij VDAB-personeel komen van mensen die langdurig ziek zijn. Dat is zeer zorgwekkend.”

Vakbond: “VDAB wordt geviseerd”

De vakbonden zijn niet verbaasd over het hoge aantal ziektedagen bij VDAB. “De VDAB moet steeds meer doen met minder personeel”, zegt Wim De Sutter, secretaris van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. “Daar komt nog bij dat VDAB, terecht of onterecht, wordt geviseerd door de media en de politiek. In januari heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) nog aangekondigd dat er wordt onderzocht of de lokale besturen de taken van VDAB niet gewoon kunnen overnemen. Al dat nieuws legt extra druk op het personeel. En dan is er ook nog de toegenomen agressie tegen bemiddelaars van VDAB.”

Tom Ongena vindt het argument van het personeelstekort maar zwakjes. “In het Vlaamse regeerakkoord staat weliswaar dat VDAB het met 419 personeelsleden minder moet doen. Maar die besparing is nog lang niet gerealiseerd”, zegt Ongena. “In vergelijking met drie jaar geleden werken er nu maar 102 mensen minder bij VDAB. Dat komt omdat de VDAB er in de voorbije jaren ook heel wat extra personeel heeft bij gekregen, zoals 21 extra personeelsleden om de Oekraïense vluchtelingen naar een job te begeleiden.”

VDAB: “We volgen maatschappelijke trend”

Maar volgens VDAB zelf is de werkbelasting wel degelijk hoog. “Onze medewerkers ervaren heel wat druk omdat er steeds meer van VDAB wordt verwacht”, zegt woordvoerder Joke Van Bommel. “Al zijn er ook veel andere redenen voor het hoge aantal ziektedagen. Onze ziektecijfers volgen een maatschappelijke trend. In heel België neemt het aantal zieken al een hele tijd toe. In 2012 waren volgens Steunpunt Werk in Vlaanderen 180.403 mensen arbeidsongeschikt. Tien jaar later zijn dat er al 214.430. Dat komt onder meer door de bevolkingsgroei en ook door de vergrijzing van de bevolking, maar ook door de toename van stressgerelateerde aandoeningen. En dan is er nog de ouderdom van onze medewerkers: 51% van het VDAB-personeel is ouder dan 50. Vijftigplussers zijn dubbel zoveel dagen ziek als mensen die jonger zijn dan 50.”

Met die fenomenen kampen de andere overheidsdiensten toch ook? En het ziekteverzuim is daar veel lager. Hoe verklaart VDAB dat dan? “Wij zijn een van de grootste overheidsdiensten, met meer dan vierduizend personeelsleden”, zegt Joke Van Bommel. “Uit allerlei studiesblijkt dat er bij grote organisaties sowieso meer ziekteverzuim is. In kleine organisaties is dat minder, onder meer omdat iedereen er elkaar heel goed kent en de drempel er in het algemeen hoger ligt om zich ziek te melden, want dan zadel je naaste collega’s op met extra werk.”

En toch is VDAB-personeel tevreden

VDAB erkent wel dat het hoge aantal zieken in de eigen organisatie een groot probleem is. “Daarom gaan we in gesprek met onze mensen. We vragen hen naar hun welzijn en nemen actie op basis van wat er in die gesprekken naar voor komt”, zegt Joke Van Bommel. “Daarnaast verhogen we de drempel voor personeel om zich ziek te melden. Wie ziek is, moet dat bijvoorbeeld telefonisch melden aan zijn of haar leidinggevende en moet in dat gesprek zelf proberen in te schatten hoelang de afwezigheid zal duren.”

Er is trouwens nog iets opmerkelijks aan de hand. De VDAB-personeelsleden van niveau C (die administratief werk doen) en D (logistiek en onderhoud) zijn nog vaker ziek dan de andere VDAB’ers. Het personeel van groep C is gemiddeld 12% van de werkdagen ziek, bij groep D is dat zelfs 14%. “Daarom vergroten we de jobkansen van die mensen, bijvoorbeeld door in te zetten op herscholing, zodat ze nieuwe kansen kunnen grijpen”, zegt Joke Van Bommel. “Wij houden dus voeling met wat leeft bij onze medewerkers. Het aantal ziektedagen blijft een probleem, maar uit onze jaarlijkse personeelsbevraging blijkt wel dat de algemene tevredenheid van het personeel over VDAB toeneemt. In 2018 was de tevredenheid 3,8 op 5. In 2022 was dat 4,3 op 5.”

Vergelijking met privésector

Tot slot nog dit: in dit artikel hebben we geen vergelijking gemaakt met de ziektedagen in de privésector. Dat komt omdat die op een andere manier worden berekend. In de officiële statistieken van de privésector worden afwezigheden van langer dan een jaar niet meegeteld in het aantal ziektedagen. Bij de overheid en dus ook VDAB wel.

Volgens SD Worx werd er vorig jaar bij bedrijven van minder dan twintig werknemers gemiddeld 4,5% van de werkdagen niet gewerkt wegens ziekte. Bij bedrijven van meer dan duizend werknemers liep het aantal ziektedagen op tot ruim 8%.