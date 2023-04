Japans bedrijf bevestigt dat landing op de maan is mislukt

Het is niet gelukt om een Japanse lander veilig op het oppervlak van de maan te zetten. Ispace zegt dat “een succesvolle landing op de maan en het tot stand brengen van communicatie niet langer haalbaar is”.

Het is niet duidelijk wat precies is misgegaan. De vluchtleiding onderzoekt de situatie, maar gaat ervan uit dat de maanlander een noodlanding op de maan heeft gemaakt. Het had de eerste commerciële landing op de maan moeten worden.

Het Japanse bedrijf achter de missie, Ispace, wil op den duur grondstoffen en water op de maan delven. Dat kan helpen bij het bouwen van een bemande basis op de maan. Missie 1 van het project Hakuto-R was bedoeld om het ontwerp en de technologie te testen. De tweede missie staat gepland voor volgend jaar en de derde missie voor 2025.

Tot nu toe zijn alleen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd veilig op de maan te landen. Pogingen van Israël en India mislukten.

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen op de maan laten lopen, voor het eerst sinds 1972. Het land krijgt daarbij hulp van Canada, Europa en Japan. Ook Ispace is daarbij betrokken.