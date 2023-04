Italië uitgelachen om toerismecampagne: “Beelden uit Slovenië”

Het ministerie voor Toerisme van Italië spendeerde 9 miljoen euro aan een nieuwe campagne, ontwikkeld door een communicatiebureau, om van over de hele wereld toeristen te lokken naar het land. Als onderdeel daarvan lanceerde minister voor toerisme Daniela Santanché donderdag een reclamespot.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De video ontlokte meteen massaal reacties, zij het om de foute redenen. Socialemediagebruikers, politici en kunstkenners steken de draak met, om te beginnen, de iconische Venus-figuur als influencer. De Venus van het beroemde renaissanceschilderij Nascita di Venere van Sandro Botticelli “symboliseert de renaissance van het toerisme na de moeilijke jaren van de pandemie”, volgens toerismeminister Santanché. Om jongeren te lokken, wekt de video Venus tot leven als een “virtuele influencer” die Italië rondreist in ‘hippe’ outfits, poseert met pizza en selfies post op sociale media.

“Cringe” en belachelijk volgens internetgebruikers, “grotesk” en een “obscene” verspilling van geld, volgens kunsthistoricus Tomaso Montanari. Zelfs viceminister voor Cultuur Vittorio Sgarbi vond dat niet aan het meesterwerk geraakt mocht worden en dat Venus beter naakt was gebleven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wijn proeven in buurland

En dan moest het toppunt nog komen: een journalist ontdekte dat stockbeelden van wijn drinkende jongeren gefilmd werden in Slovenië. De fles wijn op hun tafel is op de koop toe Sloveens. Italië, wereldwijd de grootste producent van wijn, maakt dus eigenlijk reclame voor z’n buurland.

Ook de slogan van de campagne moet het ontgelden: “Italia, Open to Meraviglia” (Italië, open voor verwondering). “Wat is dat, welke taal is dat?”, reageerde viceminister van Cultuur Sgarbi. Volgens critici is de slogan een onhandige mengeling van Italiaans en Engels. En dat terwijl de partij van de toerismeminister, de rechtse Fratelli d’Italia, het gebruik van Engels in officiële communicatie wil verbieden.

Tot slot bleek de domeinnaam voor de website www.opentomeraviglia.it niet geregistreerd te zijn. Een paar marketingadviseurs konden die na de lancering van de campagne nog gratis claimen, en gebruiken de site nu om hun diensten aan te prijzen terwijl ze wachten op een mogelijk bod van de overheid.

Critici zijn “snobs”

Het Italiaanse ministerie van Toerisme kan zich troosten met het idee dat slechte reclame ook reclame is. Dat erkende uiteindelijk ook minister Sgarbi, die zich een pak positiever toonde toen hij besefte hoeveel aandacht de campagne trok. En mensen die kritiek uiten op de “clichés” in de video zoals de pizza, zijn volgens toerismeminster Santanché snobs en “radicaal chique mensen die kaviaar en zalm eten”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen