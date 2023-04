Hasselt

De organisatoren van de Hasseltse Jeneverfeesten houden er mee op, nu ze, sinds jaar na jaar meer financiële risico’s lopen. “En dat willen we als vrijwillige bestuurders van de vzw niet”, zegt voorzitter Jean-Pierre Swerts. “Het is met pijn in het hart maar het kan echt niet anders.” De stad zou nu zelf Jeneverfeesten organiseren.