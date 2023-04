De hotspots van globetrotter Maxime ‘Madmax’ Blieck, wereldtopper breaking: “Tokio, nooit meer, dacht ik. Te zot, too much. Nu ben ik superfan”

Imponeren op Venice Beach of in Hollywood in Los Angeles, performen op toeristische hotspots in Rio de Janeiro of Brasilia, shinen in Tokio, straks thuiskomen voor het WK in Leuven, hopelijk volgend jaar schitteren in Parijs. Madmax, alias Maxime Blieck (24), reist de wereld rond als wereldtopper breaking, een nieuwe olympische discipline. Enkele hotspots van de breakdancende globetrotter.