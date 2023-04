Vermist 5-jarig meisje dood teruggevonden in vuilniszak in de Vogezen, 16-jarige buurjongen opgepakt

Een drama in Rambervillers, in de Franse Vogezen. Daar vond de politie dinsdagmiddag het lichaam van een vermist meisje (5) in een vuilniszak. Een 16-jarige buurjongen, die al eens geplaatst werd omdat hij meisjes lastig viel, is opgepakt.

De moeder van het meisje had haar verdwijning dinsdag kort na de middag gemeld bij de politie. Daarop werd een grootschalige zoekactie opgezet, maar die leek niet meteen resultaat op te leveren.

Rond 16.30 uur belde een tiener zelf naar de politie. Hij had voor zijn woning, aan rue du Parmoulin in Rambervillers, een vuilniszak gevonden met daarin stoffelijke resten. Wat de politie vreesde, werd snel bevestigd. Het bleek om het meisje te gaan, weet de Franse krant Le Parisien.

De zak bleek niet vóór de woning te liggen, maar in het appartement waar hij samen met zijn moeder woonde. De politieman die het lichaam vond, heeft nog geprobeerd om het kind te reanimeren, maar tevergeefs.

De jongen werd verhoord en gedroeg zich bijzonder zenuwachtig. Zijn verhaal zat ook vol tegenstrijdigheden. De 16-jarige, zo bleek ook, had de afgelopen week al meermaals voor problemen gezorgd en de politie was al een paar keer moeten tussenkomen.

Instelling

De verdachte lijdt aan psychische problemen. Hij zou in de afgelopen dagen onder meer verschillende meisjes op de fiets hebben tegengehouden om hen te overtuigen met hem mee naar thuis te gaan. Hij was nog maar pas terug thuis na een verblijf in een instelling na klachten over het maken van ongepaste seksuele gebaren naar jonge meisjes. De jongen is intussen in hechtenis genomen, maar het is niet duidelijk of hij bekentenissen heeft afgelegd.

© Belga/MAXPPP

Hoe het meisje is gestorven, wordt momenteel nog onderzocht. Zowel de straat waar de feiten zijn gebeurd als de omgeving waar de jongen woont, zijn door de politie afgesloten voor onderzoek.

De burgemeester van Rambervillers, Jean-Pierre Michel, heeft de ouders van het meisje intussen bezochtd. “Ze zijn in shock. Hier zijn geen woorden voor. Het is verschrikkelijk om een kind te verliezen en dan zeker op zo een manier”, zegt hij.

Het openbaar ministerie van Epinal houdt woensdagochtend een persconferentie.