Nu ook in Engeland onderzoek naar Mogi Bayat

Na het Belgische en het Franse gerecht is nu ook de Engelse voetbalbond (FA) een onderzoek gestart naar de omstreden voetbalmakelaar Mogi Bayat. In Engeland onderzoeken ze de nauwe relatie tussen Bayat en de voormalige directeur van Watford Lorenzo Gallucci. Er zou mogelijk sprake zijn van een belangenconflict. Bayat is al jaren kind aan huis bij Watford, terwijl Gallucci een korte periode ook enkele aandelen in het makelaarsbedrijf van Bayat zou hebben gehad.(vva)