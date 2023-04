Woensdagavond kijken leider Arsenal en dichtste achtervolger Manchester City elkaar lijnrecht in de ogen. Waar de Gunners enkel nog voor de prijzen in de Engelse competitie spelen, is City nog steeds actief op drie fronten: de Premier League, de FA Cup en de Champions League. Een iconische treble lijkt in de maak voor de Citizens of blijven ze toch met lege handen achter?