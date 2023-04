Onze tv-tips: een beurshandelaar, een gekende ziekte en eentje om terug te zien

The Wolf of Wall Street

VTM2, wo, 20.35u

In 1987 wordt Jordan Belfort geïntroduceerd in Wall Street door een gehaaide beurshandelaar. Niet veel later verdient hij bijna een miljoen dollar per week. Maar zijn liederlijke luxeleventje vol losbandige feestjes en bergen coke trekt ook de aandacht van de FBI. Topfilm van de bovenste plank geregisseerd door Martin Scorsese, en een meesterlijke Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. (tove)

The Big C & Me

Play7, wo, 20.35u

Kanker kan iedereen overkomen. Deze driedelige documentaire volgt mensen die de ziekte meemaakten. We maken kennis met Sally, die hoopt dat een stamceltransplantatie haar kan genezen van kanker, na al tien jaar te leven met de ziekte. Dominic is een van de weinige mannen die werden gediagnosticeerd met borstkanker. We mogen getuige zijn van hun traject tijdens de behandeling. (tove)

De Rodenburgs

VTMGold, wo, 20.35u

Eentje om graag nog eens terug te zien. De Vlaamse Dallas van een jaar of 14 geleden. Met Mike Verdrengh die in de huid kroop van een steenrijk zakenman die het wat rustiger aan wil doen. Hij wil de leiding van het bedrijf overgeven, maar aan welke zoon? Dat geeft meteen complicaties. Prima vertolkingen van onder meer Gilda De Bal, Mathias Sercu en Marie Vinck. (tove)