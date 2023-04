Squash EK voor landenteams in Helsinki

Geel

Woensdag om 11.00 uur beginnen de zusjes Gilis en co. aan hun EK tegen Nederland. Daarna volgen Wales en Spanje. Haalbare kaarten, dus. De halve finales halen zou geen probleem mogen zijn. “Maar met zilver zouden we ontgoocheld zijn. We gaan voor goud.”