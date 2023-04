Motorrijder ziet dat oudere vrouw bang is om straat over te steken, wat hij dan doet is hartverwarmend

Een dashcamcamera van een motorrijder heeft een mooi moment vastgelegd woensdag in de Filipijnen. De man, Harry, was aan het rijden op een drukke weg toen hij een oudere vrouw zag staan aan een zebrapad. Ze leek bang en durfde niet oversteken door alle voorbijrazende voertuigen. Harry besloot om zijn motor aan de kant te zetten en haar te helpen. Samen staken ze over waarna hij haar nog vroeg of alles oké was en daarna zijn tocht verderzette.