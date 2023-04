Anticorruptieorganisatie dient klacht in tegen Sarkozy voor toekenning WK voetbal Qatar

De Franse anticorruptieorganisatie Anticor heeft op 7 april een klacht ingediend tegen verschillende personen, onder wie de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. De organisatie vermoedt dat er sprake was van een corruptiepact in aanloop naar de toekenning van het WK voetbal in Qatar, klinkt het dinsdag.

De klacht, die naar buiten werd gebracht door de Franse krant Le Monde, is gericht tegen Sarkozy, zijn voormalige rechterhand Claude Guéant, François de La Brosse, baas van communicatiebureau ZNZ Groupe, en de voormalige Qatarese premier Hamad Ben Jassem al-Thani. Zij worden beschuldigd van beïnvloeding, omkoping, criminele samenzwering en illegale financiering van een verkiezingscampagne.

Anticor baseert de klacht op een artikel van Mediapart waarin sprake is van de gratis bijdrage van François de La Brosse aan de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007, en nadien als communicatieraadgever in het Elysée.

In 2011 kwam zijn communicatiebureau in financiële moeilijkheden. De La Brosse begrootte zijn niet gefactureerde prestaties voor Sarkozy op zowat 2,8 miljoen euro, en ging aankloppen bij Sarkozy en Guéant.

Daarna zouden, nog steeds volgens Mediapart, ZNZ en de Qatarese maatschappij Q.Media een protocolovereenkomst hebben ondertekend voor de oprichting van de internetzender Enjoy Qatar. Q.Media, eigendom van de schoonzoon van al-Thani, betaalde daarvoor naar verluidt 600.000 euro aan ZNZ.

Een-tweetje

In zijn klacht verwijst Anticor ook nog naar andere facturen en het feit dat Q.Media een participatie heeft genomen in het bedrijf.

Anticor wil dat deze elementen worden toegevoegd aan het onderzoek naar de omstandigheden van de toekenning van het WK voetbal aan Qatar. De Franse anticorruptieorganisatie is burgerlijke partij in deze zaak.

In dat dossier, dat sinds 2019 lopende is, proberen onderzoekers te achterhalen of er bij de toekenning sprake was van een een-tweetje dat werd beklonken tijdens een ontbijt op het Elysée in de ochtend van 23 november 2010 waarbij Sarkozy, toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini, en al-Thani aanwezig waren.