VIDEO. Mark Selby is boos op… zichzelf: grootste geluksbal van WK snooker is bekend

In de kwartfinale op het WK snooker tussen Mark Selby en John Higgins staat het na één sessie 4-4. De Schotse viervoudige wereldkampioen liep snel uit, maar ‘The Jester from Leicester’ herstelde het evenwicht wonderwel. Daarbij had Selby wel een keer bijzonder veel geluk. Bijna tot zijn eigen afgrijzen profiteerde de Engelsman van een gigantische ‘fluke’.