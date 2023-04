Geena Lisa verklapt geheimpje over ‘Het swingpaleis’: “Nieuwkomers moesten doop ondergaan”

Tien jaar lang konden VRT-kijkers op vrijdagavond afstemmen op Het swingpaleis. Van 1996 tot 2006 werd er wekelijks een muzikale quiz georganiseerd die ging tussen bekende mannen en bekende vrouwen. Eén van de vaste vrouwen was Geena Lisa. In Achter de schermen verklapt ze een geheimpje over hoe de nieuwkomers moesten tonen wat ze waard waren. “En deden ze het niet, dan hoorden ze er niet bij”, klinkt het.