Dochter van Eddy Wally is niet tevreden met doorverkoop rolstoel van haar vader

Marina Wally is ongelukkig omdat een man uit Dadizele de rolstoel waar haar vader op het einde van zijn leven in zat, doorverkoopt.

Toen Bernard Vanbecelaeres vrouw Rika in 2003 een trombose kreeg, moest hij noodgedwongen zijn restaurant ’t Kloefke in het West-Vlaamse Dadidzele stopzetten. “Door de beperking van Rika kwam ik in de wereld van de rolstoelen en scootmobielen terecht. Ik begon die te kopen en te verkopen. Mijn vroegere restaurant is vandaag een verkoopzaal voor rolstoelen.”

Vanbecelaere verkoopt zo al twintig jaar tweedehandsrolstoelen aan mensen die niet in aanmerking komen voor steun van het RIZIV en die het financieel minder breed hebben. “Ik wil alleen maar helpen”, zegt hij.

Eind dit jaar wil hij op pensioen gaan, daarom staat ’t Kloefke nu te koop. Vanbecelaere hoopt dat de koper hier weer een restaurant opent.

Maar kort voor zijn pensioen heeft Vanbecelaere iets heel bijzonder in de aanbieding: de fameuze gele rolstoel, met op het hoofdkussen “The Voice” geborduurd, waarin charmezanger Eddy Wally op het einde van zijn leven zat. Dochter Marina Wally schonk die stoel aan het Kinderkankerfonds, die hem mocht verkopen. Zo kwam die in handen van Bernard Vanbecelaere. Hij wil er geen fortuin aan verdienen. “Het belangrijkste is dat de rolstoel naar een echte fan van Eddy Wally gaat. Ik hoop echt een mooi verhaal aan de verkoop te kunnen hangen.”

Dochter Marina Wally is allerminst opgezet met deze gang van zaken. In Dag Allemaal zegt ze dat dat Vanbecelaere achter foto’s van haar vader in de rolstoel hengelt om hem zo nog duurder te kunnen verkopen.