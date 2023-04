Stop Racism In Sport: Franstalige hockeyliga krijgt erkenning, ook speciale prijs voor voetbalclub Kraainem

De Franstalige hockeyliga (LFH) heeft dinsdag in Brussel de onderscheiding ‘Stop Racism In Sport’ voor 2022 ontvangen. Deze prijs beloont een persoon of een organisatie die zich heeft onderscheiden door een actie tegen racisme in de sportwereld. Thierry Witsel, vader van profvoetballer Axel Witsel, is de drijvende kracht achter de gelijknamige vereniging.

Dominique Coulon, directeur-generaal van de LFH, nam de prijs in ontvangst. “Ethiek, respect, bewustzijn en inclusie behoren tot onze pijlers”, legde hij uit. “Naast controle en sanctionering hebben we ook sensibiliseringsacties en preventieacties uitgevoerd.” Bijna 4.500 kinderen tussen acht en elf jaar kregen een boek met een waargebeurd verhaal, waarbij ze leren hoe ze moeten handelen wanneer ze geconfronteerd worden met denigrerend en discriminerend gedrag.

Stop Racism in Sport beschrijft de prijs als een erkenning voor “mensen die strijden om racisme in de samenleving terug te dringen en die de sportieve waarden van respect, solidariteit en waardigheid, die essentieel zijn in de strijd tegen racisme, bevorderen.”

Een speciale prijs werd ook toegekend aan Laurent Thieule, voorzitter van de voetbalclub FC Kraainem, die de boodschap van de vereniging uitdraagt door jonge vluchtelingen welkom te heten “en hen zo kansen te geven om te integreren”.

“Drie op vier racismezaken vinden plaats in amateursport”

Volgens Unia, de openbare dienst die individuele discriminatie- en racismemeldingen behandelt, vinden drie op vier racismezaken plaats in amateursporten. Dat heeft Unia-directeur Patrick Charlier dinsdag gezegd op de prijsuitreiking van Stop Racism in Sport voor 2022.

“Racisme en discriminatie komen dagelijks voor op de sportvelden. Ouders, coaches, atleten en toeschouwers moeten daarop reageren”, aldus Charlier. Voor Thierry Witsel, vader van profvoetballer Axel Witsel en oprichter van de vereniging Stop Racism in Sport, “is het zaak niet te zwijgen wanneer er zich onaanvaardbaar gedrag voordoet”.

Hoewel er dus veel aandacht gechonken wordt aan racismeproblemen in de professionele sport, waar de racistische bejegeningen van supporters van Juventus tegen Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter) een recent voorbeeld van zijn, vindt de grote meerderheid dus plaats op amateurniveau.