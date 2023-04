Bagageproblemen of niet: Maryna Zanevska domineert tegen Sofia Kenin in Madrid

Maryna Zanevska (WTA 75) heeft dinsdag haar ticket gegrepen voor de tweede ronde van het WTA 1000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/7.652.174 euro). De Belgische nummer 2 versloeg de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 138) in slechts 59 minuten met 6-0 en 6-3.

Ondanks problemen in Madrid met het ophalen van haar bagage, die op een buitenlandse luchthaven vastzat, liet Zanevska meteen zien dat ze klaar was voor de wedstrijd door te openen met een dominante 6-0 winst in de eerste set. Ook in de volgende set kwam ze nooit in echte problemen. In de volgende ronde staat de 29-jarige Belgische met Oekraïense roots tegenover de Russin Liudmila Samsonova (WTA 18).

Maandag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 84) haar partij in de eerste kwalificatieronde tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 158). Elise Mertens (WTA 29) maakt na twee weken pauze haar rentree in Madrid. Ze start in de tweede ronde als 24e reekshoofd tegen de Canadese Rebecca Marino (WTA 79), die de Chinese Lin Zhu (WTA 39) wipte in de eerste ronde.