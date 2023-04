VIDEO. Hij was alweer vies gezind op z’n eigen ploeg, maar Cristiano Ronaldo daagde de zwaartekracht uit met bizar hoge sprong

Het wordt lastig voor Cristiano Ronaldo om in z’n eerste seizoen een prijs te pakken met Al-Nassr. De Portugese superster werd maandag uitgeschakeld in de halve finales van de King Cup of Champions.

Het waren zowaar tien spelers van Al-Wehda - dat eerder dit jaar nog met 4-0 verloor van Al-Nassr - die de klus klaarden tegen Ronaldo en co en zich zo trakteerden op een finale tegen Al-Hilal. Onderweg miste de Portugees enkele kansen, waaronder een grote in het slot.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Pijnlijk alweer voor Ronaldo, die zijn team de voorbije weken ook de koppositie in de competitie zag kwijtspelen. Hij ging vervolgens nog maar eens in de clinch met zijn eigen bank.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

‘Gelukkig’ voor Ronaldo had hij uitgepakt met een indrukwekkend moment. De 38-jarige aanvaller sprong bij een vrije trap meer dan 3 meter de lucht in en kwam daarbij in aanraking met de doelman van Al-Wehda. Er werd door de VAR even gecheckt op een penaltyfout, maar zonder resultaat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen