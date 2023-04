Trump over kandidatuur Biden: “Voeg de vijf slechtste presidenten samen, dan kom je nog niet aan de schade die Biden heeft aangericht”

“Je kunt de vijf slechtste presidenten in de Amerikaanse geschiedenis bij elkaar zetten, en ze zouden niet de schade hebben aangericht die Joe Biden onze natie heeft aangedaan in slechts een paar korte jaren. Het komt niet eens in de buurt”, zo begint de reactie van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op de aankondiging van Biden.

In zijn reactie geeft hij Biden de schuld van de inflatie, bankencrisis, energieproblemen, problemen in Afghanistan, … “Onder mijn leiding hadden we veruit de veiligste grens in de geschiedenis van de VS. We hadden nog nooit zo’n grens gehad. Onder Biden is de zuidelijke grens afgeschaft en zijn miljoenen illegale aliens in onze gemeenschappen vrijgelaten”, zegt hij. Mensen uit gevangenissen en psychiatrische instellingen zouden volgens Trump in de Verenigde Staten gedumpt worden en de steden zouden overspoeld worden met daklozen, drugsverslaafden en gewelddadige criminelen. Kinderen worden gebrainwasht en de legertop is woke geworden, zegt hij.

“Biden heeft onze natie totaal vernederd op het wereldtoneel”, zegt hij, verwijzend naar de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Maar de voormalige president claimt ook dat de oorlog in Oekraïne nooit zou gebeurd zijn als hij nog aan de macht was. “Joe Biden heeft ons naar de rand van de Derde Wereldoorlog geleid. Ze zeggen dat Trump gelijk had over alles. Nou, ik voorspel geen Derde Wereldoorlog, maar ik zal dit zeggen: we zijn heel dichtbij en ze hebben het alleen over kernwapens.”

“Met zo’n rampzalig en mislukt presidentschap is het bijna ondenkbaar dat Biden zich zelfs maar verkiesbaar stelt. U weet wat er bij de laatste verkiezingen is gebeurd: ze hebben vals gespeeld en de verkiezingen vervalst”, gaat hij verder. “Maar ik beloof u dit: als ik op dat debatpodium sta en onze prestaties vergelijk, zal dat de ergste nachtmerrie van de radicale Democraten zijn, want er is nog nooit zo’n slechte staat van dienst geweest als bij hen, en ons land heeft nog nooit zoveel meegemaakt. Er is nog nooit een groter contrast geweest tussen twee opeenvolgende regeringen in de Amerikaanse geschiedenis. De onze is groots, en die van hen is een mislukking.”

Afsluiten deed hij traditioneel met: “Together we will make America great again!”

(sgg)