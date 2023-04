Verkopers tweedehandswagens blijven sjoemelen, zij het (iets) minder dan vroeger

Wie een tweedehandswagen koopt, blijft best alert voor fraude. Gesjoemel met de kilometerstand, de historiek of de Car Pass komt vaak voor. Bij gerichte controles van de FOD Economie bleken acht op de tien garagisten niet in orde.

Net geen 300 garagisten en verkopers kregen vorig jaar bezoek van inspecteurs van de FOD Economie. Niet zomaar, maar gericht. Want het waren telkens verkopers van wie bij de overheid een vermoeden bestond dat ze er de kantjes af liepen. Terecht, zo bleek. Acht op de tien gecontroleerde ‘risicogarages’ bleken niet in orde met de wetgeving.

Meer dan een kwart van die verkopers overhandigde bij de autoverkoop geen Car Pass aan de koper. En meer dan de helft had geen historiek van het voertuig dat te koop stond, hoewel dat verplicht is. Bij anderen verscheen dan weer het chassisnummer, de datum van de kilometerstand of de kilometerstand niet op de factuur of gaf de verkoper de prijs niet correct weer. Een op de vijf verkopers stelde zelfs helemaal geen verkoopovereenkomst op.

379 waarschuwingen, 113 pv’s

De gecontroleerde verkopers en garagisten lagen al wel in het vizier van de inspecteurs, maar de cijfers tonen aan dat kopers van een tweedehandsauto nog altijd op hun hoede moeten zijn. Al was het maar omdat alle inbreuken samen leidden tot 379 waarschuwingen en 113 processen-verbaal (sommige verkopers kregen meerdere waarschuwingen en/of pv’s).

Voor consumenten kan gesjoemel grote gevolgen hebben. Maar er zijn beschermingsmaatregels: als je geen Car Pass hebt gekregen, heb je als koper het recht om de verkoop te laten ontbinden en een volledige terugbetaling te eisen. En als je als koper de auto toch behoudt (maar zonder Car Pass), stijgt de garantieverplichting van de verkoper van 1 naar 2 jaar.

Ook belangrijk: staan er foutieve gegevens op je Car Pass, dan neem je het best contact op met Car-Pass vzw om de gegevens te verbeteren. Meld vervolgens de foutieve gegevens via het Meldpunt van de FOD Economie en doe aangifte bij de lokale politie in je buurt.

Toch verbetering merkbaar

De FOD Economie benadrukt in zijn persbericht wel dat er op de brede markt van tweedehandswagens jaar na jaar wel verbetering merkbaar is. Het aantal fraudegevallen daalde de voorbije jaren van 58,1 procent in 2019 naar 42,1 procent in 2022. Ook op het doorgeven van gegevens aan Car Pass en het aanduiden van de correcte prijs, worden elk jaar steeds minder inbreuken vastgesteld. Wat dus niet wil zeggen dat u niet waakzaam moet blijven.