Voor het eerst in ons land krijgt iemand een ‘busverbod’: “Chauffeurs durfden niet meer naar hun werk”

Dinsdag vond een controleactie plaats aan de Wandelweg in Kortrijk. — © djr

Naar aanleiding van de stijgende overlast op bussen van de Lijn vaardigde de stad Kortrijk een burgemeestersbesluit uit. Dat maakt het mogelijk een busverbod op te leggen aan lastpakken – een primeur in ons land. Een controleactie dinsdagmiddag moest nog eens duidelijk maken dat het de stad, politie en De Lijn menens is.

“Pestgedrag, maar ook veel verder. De zonnebril afgeslagen, de planning door de ruit gooien of zelfs klappen. De agressie tegenover buschauffeurs van De Lijn neemt echt wel toe. Zo erg dat chauffeurs die niet meer naar het werk gaan omdat ze er fysiek en mentaal doorzitten”, vertelt burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Maar wat doe je ertegen? Als De Lijn de camerabeelden kan gebruiken, zijn de vogels al gaan vliegen. Zo bleef de overlast – vooral op trajecten van en naar scholen – bestaan. Daarom nam de vervoersmaatschappij contact op met de politiezone Vlas en de stad Kortrijk.

Kordaat optreden

Zo werd een opvallende maatregel uitgewerkt. “Een busverbod”, licht Vandenberghe toe. “Voor het eerst in ons land werd via een burgemeestersbesluit iemand twee maanden lang de toegang tot een bepaald bustraject ontzegd.”

In dit geval ging het om een jongere die deel uitmaakte van een groepje jongeren die op de lijn tussen zijn school en het station voor overlast zorgde. Met het busverbod wilden de instanties duidelijk maken dat zijn gedrag niet door de beugel kan. Maar het bleef niet bij dat verbod alleen.

Zo moest de jongeman ook een begeleidingstraject volgen bij Ju.Wel. “Jeugdwelzijnswerkers gaan daarbij in gesprek met de jongere, maar ook met zijn ouders en de school om de oorzaken van het gedrag te achterhalen. Straffen alleen maakt niet zoveel uit. Het is zaak van kordaat optreden, maar er ook een structurele oplossing aan te koppelen om zo hopelijk het gedrag te veranderen”, aldus Vandenberghe. (lees verder onder de foto)

Kortrijk is de eerste stad van het land waar ze uitpakken met een busverbod om overlast op bussen aan te pakken. — © djr

Het busverbod is het sluitstuk van gezamenlijke, doorgedreven controleacties van politie en controleurs van De Lijn. Die worden op poten gezet halverwege het traject, zodat ze moeilijker te ontvluchten zijn. Zo stond er dinsdagmiddag heel wat mankracht aan de Wandelweg, waar bussen afgeleid werden en reizigers werden gecontroleerd op zowel zwartrijden als drugs.

Frederik Wittock, woordvoerder van De Lijn, kan de maatregel wel pruimen. “Sinds de coronapandemie is er een toename van 20 procent wat agressie betreft. We proberen op Vlaams niveau te zorgen voor bewustmaking dat er met onze chauffeurs en controleurs niet wordt gesold. Dit is nu een stevige maatregel die toont dat Kortrijk daarin het voortouw neemt.”