Mooie beelden: mama Evenepoel en Oumi bedanken Julian Alaphilippe, die zichtbaar onder de indruk is na Luik-Bastenaken-Luik

Meer bepaald van vrouwlief Oumi en mama Agna. “Twee keer meedoen en twee keer winnen hier in Luik… Ongelooflijk”, moet de Fransman - die ook nog een handje kreeg van ploegbaas Patrick Lefevere - even slikken.

Alaphilippe vormde een belangrijke schakel in het tactische plan van Soudal Quick-Step afgelopen zondag. De ex-wereldkampioen deed in volle finale - vooral de beklimmingen van de Stockeu en de Haute-Levèe - veel kopwerk in dienst van Evenepoel. Die knalde op La Redoute weg van de concurrentie en soleerde zo naar zijn eerste zege in de regenboogtrui.

De beelden: