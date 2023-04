Van ‘Lucaku’ tot ‘He’s livin la vida snooker’: Luca Brecel paginagroot in alle Engelse kranten

Nu hij het in de kwartfinales opneemt tegen titelverdediger en topfavoriet Ronnie O’Sullivan, richten ook de Engelse kranten hun schijnwerpers op Luca Brecel. Zowel The Sun, Daily Mirror als Daily Express voeren de 28-jarige Maaslander paginagroot op. Met schreeuwerige koppen als ‘Lucaku’ en ‘He’s livin la vida snooker’ gaat het vooral over zijn gesprekken met Belgische topvoetballers en zijn ontspannen aanpak tijdens dit WK. (mg)

