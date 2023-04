En dan neemt de ‘kiss cam’ plots Harry en Meghan in het vizier

Toen de kiss cam Harry en Meghan filmde begonnen de duizenden toeschouwers te klappen en te juichen om het koppel aan te moedigen om te kussen. Meghan lacht en zwaait een aantal keer ongemakkelijk naar de camera. Uiteindelijk leunt Harry naar zijn vrouw voor een zoen, maar zij pakt zijn arm vast en lacht.

Dit is Meghans eerste publiekelijke verschijning sinds het bekend werd gemaakt dat zij niet aanwezig zal zijn bij de kroning van koning Charles op 6 mei. Harry gaat daar wel naartoe, maar de hertogin van Sussex blijft in Californië met de kindjes. Hun zoon Archie is dan ook jarig.

Niet tevreden met brief van koning Charles

Volgens The Telegraph gaat Meghan niet naar de kroning, omdat ze niet tevreden zou zijn met een antwoord van koning Charles in een brief. In 2021 had zij hem eerst een brief geschreven, nadat ze tegen Oprah Winfrey zei dat een lid van het Britse koningshuis “een racistische opmerking had gemaakt” over haar zoontje Archie. In de brief had ze gezegd welk lid deze opmerking had gemaakt, al schreef ze er ook bij dat dit “niet met kwaadaardige bedoelingen” geuit was.

In een statement aan tijdschrift Harper’s Bazaar zegt haar woordvoerster Ashley Hansen dat die brief niet de oorzaak is van haar afwezigheid op de kroning. “De hertogin van Sussex kijkt naar het heden en denkt niet over een briefwisseling van twee jaar geleden die ging over een gesprek van vier jaar geleden”, zegt Hansen. “Elke andere suggestie is onwaar en belachelijk. We moedigen tabloids en verschillende koningshuisverslaggevers aan om dit vermoeiende circus die alleen zij creëren te stoppen.”