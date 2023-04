Remco Evenepoel zal lachen: terwijl Thibau Nys beste Belg wordt, wint ploegmaat Josef Cerny proloog Ronde van Romandië

De 29-jarige Tsjech - die waarschijnlijk met Remco Evenepoel naar de Giro trekt - bleef in een individuele tijdrit van 6,82 kilometer wereldkampioen Tobias Foss (Jumbo-Visma) en zijn Franse teammaat Rémi Cavagna met miniem verschil voor (elk +0:01). Cerny is uiteraard de eerste leider.

Thibau Nys - in zijn eerste rittenkoers in de WorldTour - was de beste Belg. De renner van Trek-Segafredo verloor 21 seconden op Cerny en werd daarmee 39ste. Nys was net trager dan favoriet Simon Yates en sneller dan onder anderen Egan Bernal (+5”) en Sergio Higuita (+5”). Cian Uijtdebroeks - die als laatste van start ging - reed de 72ste tijd en verloor 27 seconden. Thomas De Gendt kreeg bij zijn wederoptreden 31 seconden aan zijn broek, terwijl Chris Froome bijna troosteloos 146ste werd op 51 seconden van Cerny.

De eerste rit in lijn voert de renners woensdag over 170,9 kilometer van Crissier tot Vallée de Joux. De Ronde van Romandië telt vijf ritten (exclusief proloog) en eindigt zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Rus Aleksandr Vlasov.

