Door corona en de energiecrisis moesten de vorige eigenaars de handdoek in de ring gooien, maar intussen nam de familie Burgio Cine Citta over. — © cn

Genk

Er komt weer nieuw leven in Cine Citta, het bekende restaurant in de Genkse C-mine. De familie Burgio, vooral gekend van Casa Paglia en Balena (voorheen La Posta), neemt de zaak over. Onder de naam Norma komt er opnieuw een Italiaans restaurant. “We investeren zo’n 300.000 euro in de vernieuwing.”