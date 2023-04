Nieuwe dansschool CK Dance Studio kwalificeert zich voor EK en WK

Het selectieteam van CK Dance Studio is gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap streetdance UDO dat in het weekend van Hemelvaart zal plaatsvinden in Duitsland. Door het behalen van een hoge score mag het selectieteam CK CREW ook deelnemen aan het wereldkampioenschap in Blackpool (VK) eind augustus.

In september 2022 begonnen Deborah (28), Gioia (26) en Morena (21) een gloednieuwe dansschool in Genk. "Tijdens onze wekelijkse danslessen staat plezier centraal en bieden we de dansers de kans om zich te ontplooien en goed te voelen. We hebben lang getwijfeld om een selectieteam op te starten. Maar al snel bleek de vraag hoog en boden verschillende dansers zich via een auditie aan. CK CREW bestaat nu uit 12 prachtige danseressen: Rüya, Ariana, Amber, Zita, Alyssa, Julie, Jolien, Fleur, Leandra, Nilay, Viola en Alicia. Het harde werk van deze danseressen werd al snel beloond met mooie prijzen tijdens verschillende wedstrijden."Nu zijn ze dus gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap en wereldkampioenschap van UDO, 's werelds grootste internationale streetdance organisatie. "Wat de uitslagen op deze kampioenschappen ook mogen zijn, in onze ogen zijn ze al kampioenen."