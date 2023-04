Overheid grijpt in op spaarboekje: “Te hoge rente is nadelig voor staatsschuld”

Al wie de voorbije maanden bij de Deposito- en Consignatiekas, een afdeling van de FOD Financiën, een e-DEPO rekening opende en op een blijvend hoge rente rekende, is eraan voor de moeite. De overheid heeft per Koninklijk Besluit de rente geplafonneerd op 2,50 procent bruto of 1,75 procent netto. Bovendien behoudt de staat zich ook het recht voor om de deposito’s te beperken of op te schorten. Ze doet dat “omdat een buitensporig hoge rente op de deposito’s bij de Deposito- en Consignatiekas nadelig kan zijn voor het niveau van de overheidsschuld”, aldus het bewuste KB.

Volgens de FOD Financiën staat intussen op de rekeningen bijna 1,7 miljard euro spaargeld geparkeerd, dubbel zoveel als zes maanden geleden. Het aantal spaarders (particulieren en bedrijven) steeg in die periode van 818 naar… 17.669. Het heeft er dus alle schijn van dat de e-DEPO slachtoffer is geworden van zijn eigen succes.

Met een rente van 1,75 procent netto doet de e-DEPO rekening het wel nog altijd even ‘goed’ als de ‘meest gulle’ spaarrekening van het moment, de Vision+ rekening van online bank Santander Consumer Bank. Die biedt 0,65% basisrente + 1,10% getrouwheidspremie (enkel zusje Vision Max doet nog beter met 2 procent, maar dan moet je wel meteen 125.000 euro inleggen).