Eerste single in acht jaar tijd voor The Sha-La-Lee’s, The Sore Losers gaan tijd in rust

Hasselt

Ze doken al hier en daar op live, maar nu is er ook weer een eerste teken van leven van The Sha-la-Lee’s op het vlak van releases. De eerste worp is een feit: single Born To Lose (For You) klokt af op 2.44 minuten en kan u beluisteren op Spotify & co.

De groep ziet er niet langer hetzelfde uit: bassist Toon Aerts is vervangen door Kevin Maenen (collega van Cedric Maes in The Sore Losers) en in plaats van drummer Dave Shroyen zit nu Dries Doms achter de vellen. “Die ik al kende van in de tijd dat we nog met El Guapo speelden”, zegt frontman Cedric Maes. “Het album zal Garbage Dreams heten en moet eind mei uitkomen.”

De focus ligt nu even helemaal op deze band, zegt Maes nog. “Met The Sore Losers gaan we even on hold, misschien zelfs voor een paar jaar. Met The Sha-La-Lee’s moeten we eigenlijk weer vanaf nul beginnen, want we zijn lange tijd niet actief geweest. We willen dit nu even alle kansen geven om te groeien.” cru