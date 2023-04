De man die de sterren moet terughalen: Jeffrey Laarberg wordt nieuwe chef-kok in Pure C

Pure C heeft geen sterren meer. Meer nog: het restaurant van Sergio Herman staat zelfs niet meer in de – digitale – Michelingids. Er ligt al druk op chef Jeffrey Laarberg voor hij aan zijn opdracht is begonnen.

Syrco Bakker was sinds het begin de chef van het restaurant van de Sergio Herman Group in Cadzand. Deze week zwaait hij af, samen met zijn mentor Sergio kookt hij er nog één week. Daarna begint hij in Bali met een eigen restaurant. In Cadzand wordt Jeffrey Laarberg de chef, hij staat nu al enkele maanden naast Bakker in de keuken. Pure C wordt anders. “Een nieuwe filosofie, maar we blijven trouw aan de Zeeuwse roots”, liet Sergio Herman weten toen Syrco Bakker zijn afscheid aankondigde.

En dus is het aan Laarberg om de sterren terug te halen naar het restaurant. Dat lijkt zeker de ambitie. “Na eb komt er altijd vloed”,was de reactie van Sergio Herman na het sterrenverlies. Laarberg, ook een Zeeuw, kent de stress van de sterrenkeuken. Hij werkte jaren in Inter Scaldes, een driesterrenrestaurant in Zeeland. Daarna werkte hij voor Sergio Herman in Le Pristine in Antwerpen – dat overigens wel nog een ster heeft. Laarberg zal de job in Cadzand combineren met zijn gezin. Hij heeft een vrouw en twee dochtertjes.

