NMBS stelt Limburgse plannen voor: meer treinen op lijn Hasselt-Mol, piektreinen Hasselt-Genk verdwijnen

De NMBS voert met haar nieuwe vervoersplan 2023-2026 verbeteringen door in Limburg, maar de winst is eerder gering. Vooral de lijn Hasselt-Mol gaat erop vooruit. De piektreinen Hasselt-Genk verdwijnen.

Dinsdagmiddag hield de NMBS halt in Limburg voor haar klassieke roadshow. Bij de start van een nieuw vervoersplan informeert de spoorwegmaatschappij op die manier de lokale besturen en parlementsleden in iedere provincie. Het toekomstige vervoersplan, dat loopt van december 2023 tot december 2026, zorgt ook deze keer weer voor heel wat aanpassingen in de dienstregeling.

Toch werd er nu harder uitgekeken naar de roadshow dan anders. De NMBS en de federale regering sloten de afgelopen maanden voor het eerst in jaren een nieuw openbaredienstcontract. Daarin werd afgesproken dat het treinaanbod de komende jaren gevoelig moet groeien. De federale regering mikt op een totale investering van 44 miljard euro de komende tien jaar. Daardoor moet het aantal reizigers tegen 2032 met 30 procent toenemen. Met die wetenschap in het achterhoofd zijn de verbeteringen in Limburg eerder gering te noemen:

- Meer aanbod op lijn Hasselt-Mol: vanaf december 2024 zal de L-trein (de boemeltrein, red.) tussen Hasselt en Mol ook op zondag om het uur rijden in beide richtingen, in plaats van om de twee uur nu. De trein stopt in Zonhoven, Zolder, Heusden, Beringen, Beverlo, Leopoldsburg en Balen. Vanaf december 2025 komt er op dezelfde lijn Hasselt-Mol tijdens de ochtend- en avondspits in beide richtingen een tweede trein per uur bij, zodat er een halfuurfrequentie ontstaat in de spits.

- Sneller van Hasselt naar Antwerpen in weekend: vanaf december 2024 zal de IC-trein Hasselt-Antwerpen in het weekend niet langer stoppen in Aarschot, maar rechtstreeks van Diest richting Antwerpen rijden zoals nu ook al door de week gebeurt. Daardoor vermindert de reistijd met een kwartier en zal de rit Hasselt-Antwerpen ook in de weekends een uur duren.

- Piekuurtreinen Hasselt-Genk verdwijnen: vijf weinig gebruikte P-treinen tussen Hasselt en Genk sneuvelen. Volgens de NMBS is er door een toename van het telewerk minder nood aan deze treinen die vandaag het basisaanbod versterken en bestaan er alternatieven zonder noemenswaardige wachttijd. “Dankzij het materieel en personeel dat hierdoor vrijkomt, zal het mogelijk zijn om meer pertinente uitbreidingen van het vervoersplan mogelijk te maken”, aldus de NMBS.

- Verbeteringen in stations: in zes stations wordt de toegang voor personen met een beperking verbeterd. Daarvoor worden perrons verhoogd, geleidelijnen geplaatst voor slechtzienden en liften geïnstalleerd. Dat is het geval in Hasselt (werken zijn nu bezig), Kiewit (installatie liften na de zomer), Sint-Truiden (er komt een nieuwe onderdoorgang met hellingen), Hamont, Lommel en Overpelt. In drie stations worden de parkings vernieuwd en uitgebreid. In Hasselt groeit het aantal fietsplaatsen tot 800. Ook in Alken komt er een nieuwe fietsparking en wordt tegelijk de autoparking vernieuwd. In Tongeren zijn de werken aan de nieuwe fiets- en autoparking al afgerond.

Negatieve tendens

Het nieuwe vervoersplan 2023-2026 betekent voor Limburg dus geen grote vooruitgang. Het gaat vooral om minimale verbeteringen. Dat heeft uiteraard ook te maken met de beperkte spoorinfrastructuur in onze provincie. Wat dat betreft hoeven we de komende jaren weinig nieuws te verwachten. Infrastructuurbeheerder Infrabel, de NMBS en de federale regering richten zich vooral op de uitbreiding op het bestaande netwerk en niet op nieuwe verbindingen of stations.

Of dat voldoende zal zijn om ook in Limburg aan te sluiten bij het nationale doel van 30 procent meer reizigers tegen 2032 is nog maar de vraag. Recente cijfers over het aantal opstappende reizigers laten in onze provincie voor het zoveelste jaar op rij een negatieve tendens zien, in weerwil van stijgende reizigerscijfers op Belgisch niveau.