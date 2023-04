Drukke avondspits richting Limburg door ongevallen op E313 en E314

Lummen/Halen

De avondspits richting Limburg verliep zowel op de E313 als de E314 moeizaam. Op de E313 vanuit Antwerpen kwam even voor de verkeerswisselaar een auto op z’n dak terecht. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. Deze auto was rond 17 uur getakeld. Maar toen stond er al een lange file omdat een rijstrook een tijdlang afgesloten was.

Op de E314 in Halen kwam een auto tegen de vangrial van de middenberm terecht. Ook daar stond een lange file tot de rijweg werd vrijgemaakt. mm