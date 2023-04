Isbells, Jack Vamp en Johannes Is zijn Naam komen naar Stadsmuzikantenfestival

Tongeren

Op zondag 25 juni kan u in het Begijnhof in Tongeren naar het Stadsmuzikantenfestival. De aanpak blijft hetzelfde: je wandelt van artiest naar artiest in het Begijnhof en kan zo korte livesessies meemaken. Elke artiest speelt die dag vier sets van telkens 20 minuten. De namen voor dit jaar zijn Ão, Echo Beatty, het in Borlo residerende Isbells, ex-Van Jetter Johannes Is Zijn Naam, Roufaida en bronsgroene parels LũpaGangGang en Jack Vamp & The Castle Of Creep. Gratis. Alle info: moment.tongeren.be