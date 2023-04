Caruur Gent stelt na topseizoen nieuwe coach en eerste aanwinsten voor: “Er is nog wat werk op de plank”

“We mogen tevreden en fier zijn over het seizoen”, zegt voorzitter Piet Van Kerkhove. “Deze vierde plaats is opnieuw historisch in de geschiedenis van de club. Ik schat deze prestatie hoger in dan de bekerwinst van vorig seizoen. Bovendien hebben we voor het tweede opeenvolgende jaar een Europees ticket gepakt. Opnieuw zullen we dus kunnen proeven van de CEV-cup. In deze op één na hoogste Europese bekercompetitie mochten we vorig seizoen al kennismaken met een Europese topclub zoals Arkas Izmir. Hopelijk krijgen we volgend seizoen opnieuw zo’n mooie affiche en een betaalbare verplaatsing, want Europees volleyballen kost geld.”

“Dit is hoe dan ook een bewijs dat Caruur Gent nog steeds groeit”, wrijft de voorzitter zich in de handen. “We spelen nu al tien jaar op het hoogste niveau in België, één jaartje in De Wolfput en nadien in de Edugo Arena, en ik kan niet anders dan tevreden zijn. We zijn financieel gegroeid, hebben er heel wat vrijwilligers bij en maakten ook sportief de juiste keuzes. Vergeet niet dat we nog steeds niet over hetzelfde budget beschikken dan bijvoorbeeld Roeselare, Maaseik en enkele andere ploegen. Toch willen we steeds beter blijven doen.”

Johan Verstappen nieuwe coach

“Of we volgend seizoen verder blijven groeien? Dat weten we niet, maar we doen ons best. Jan Van Huffel stopt als coach en ook sterkhouders zoals aanvoerder Tim Degruyter (Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas), Jome Vandamme (Puurs), Gilles Vandecaveye (Menen), Hugo Fischer (Roeselare), Niklas Breilin (Duitsland) en Tobias Kjaer (Nederland) gaan ons verlaten. Verder is er nog onzekerheid over De Vries en Doumbia. Wat wel al zeker is, is dat Johan Verstappen onze nieuwe trainer wordt. Deze Nederlanders begon zijn trainerscarrière als assistent onder Vital Heynen bij Maaseik. Nadien ging hij op eigen vleugels verder in Zwitserland, Zweden, Duitsland en Oostenrijk. De rest van de sportieve staf moet nog ingevuld worden, maar daar hebben we nog tijd voor.”

Aanwinsten

“Momenteel is het dringender om de spelerskern samen te stellen. Wat dat betreft kan, ik meegeven dat middenmannen Chris Ogink en Martijn Colson blijven. Nieuw als middenman is de 22-jarige Duitser Jan Breburda. Hij komt over van Adler Kieler TV. Voorheen speelde hij al bij Moers, Berlin en Kriftel. Voor hem is Gent een eerste buitenlands avontuur”, stelt Van Kerkhove de aanwinsten voor, maar daar blijft het niet bij. “Als passeur kunnen we zeggen dat Kobe Brems blijft. De Nederlander Markus Held (22 jaar) wordt zijn doublure. Held komt over van Lycurgus Groningen. Als hoekaanvaller werd Wannes Van Alboom aangetrokken. Hij is een jeugdproduct van ons dat de voorbije seizoenen gekneed werd in de Topsportschool, maar nu is afgestudeerd. Deze hoekaanvaller gaat nu aan de hogeschool in Gent studeren en komt bij ons volleyballen. Libero Tim Verstraete komt over van Borgworm. Anshel Ver Eecke blijft ook bij ons aan de slag. We zijn inderdaad nog op zoek naar twee receptie-hoekspelers, een opposite. Er is nog wat werk op de plank maar we werken er aan.”