Brussels Padel Open gaat woensdag van start zonder titelverdedigers

De site van Tour & Taxis in Brussel verwelkomt vanaf woensdag de beste padelspelers en -speelsters ter wereld voor de tweede editie van de Brussels Padel Open. Vanaf afgelopen zaterdag stonden de kwalificaties op het programma, woensdag vinden de eerste wedstrijden van de hoofdtabel plaats. De finale zelf wordt zondag gespeeld.

De Spanjaarden Juan Lebron en Alejandro Galan, de winnaars van de eerste editie van het toernooi vorig jaar, zullen hun titel niet verdedigen. De nummers 1 van de wereld ontbraken twee weken geleden al op het toernooi in Granada en laten nu ook Brussel aan zich voorbij gaan door een blessure bij Lebron. Ze zouden het normaal in de eerste ronde opnemen tegen de Belgische wildcardspelers Clément Geens en Maxime Deloyer. Onze landgenoten zullen het nu echter moeten opnemen tegen Arturo Coello uit Spanje en Agustin Tapia uit Argentinië.

De Argentijn Fernando Belasteguin en de Braziliaan Pablo Lima zullen deze week wel aanwezig zijn. De twee padellegendes hangen aan het einde van het seizoen hun racket aan de haak. “Ik ben erg blij om hier te spelen, in deze uitzonderlijke omgeving”, zo vertelt Fernando Belasteguin, die tussen 2002 en 2018 maar liefst 16 keer op rij wereldkampioen werd. “Het is fijn om op een plek als deze voor een volle zaal te spelen.”

De winnaar van de Brussels Padel Open wint een bronzen racket van 22 kilo, ter waarde van 25.000 euro. Deze nieuwe prijs wordt toegekend aan de padelspeler of -speelster die het toernooi twee keer in drie jaar wint. De Spaanse speelsters Gemma Triay en Alejandra Salazar, de titelhouders bij de vrouwen, komen in aanmerking voor deze prijs.

Vorig jaar trok het toernooi 40.000 toeschouwers. De organisatoren hopen dit jaar nog beter te doen en mikken op 50.000 toeschouwers.