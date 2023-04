Zalando introduceert virtuele paskamer

Weten of een nieuwe jeans je goed staat is moeilijk tijdens online shoppen. Dat weten ze ook bij Zalando. Daarom roept de Duitse retailer een virtuele paskamer in het leven, die twijfels moet wegnemen.

Als er één kledingstuk bestaat dat als gegoten moet zitten, is het wel een jeansbroek. Online zoeken naar een nieuwe jeans is om die reden dan ook bijzonder moeilijk. Zalando wil klanten helpen bij die zoektocht en laat hen in een speciale campagne-omgeving een 3D-avatar creëren door hun lengte, gewicht en lichaamstype in te voeren.

Op basis daarvan kunnen ze checken hoe verschillende jeansbroeken hen zouden staan. In totaal hebben ze de keuze uit 22 modellen en kunnen ze meerdere maten proberen. In die virtuele omgeving kunnen ze van een heatmap afleiden waar het kledingstuk (te) strak of (te) los zit op de zelfgemaakte avatar.. Zalando voerde eerder al twee gelijkaardige experimenten uit met een selectie van kledingstukken van Puma en huismerk Anna Field, waarbij meer dan 30.000 klanten deze innovatieve technologie uitprobeerden. Dat bleek een groot succes.

Bij de retailer wordt momenteel ook gewerkt aan een body measurement functie, waarmee klanten gepersonaliseerd advies kunnen krijgen op basis van hun werkelijke maten. Dit zal in de komende maanden worden uitgerold. Eerder kwam het nieuws dat het bedrijf een AI-assistent lanceert om je beter te helpen bij het online winkelen.

Zelf de virtuele paskamers testen? Dames kunnen de tool hier uitproberen, heren moeten hier zijn.