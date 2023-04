Ook socialistische vakbond dient stakingsaanzegging in handel in

De christelijke vakbond ACV Puls en het liberale ACLVB hadden eind maart al een stakingsaanzegging ingediend, in de aanloop naar de start van het tweejaarlijkse overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de handel. De vakbonden zijn vooral bezorgd over de toenemende verzelfstandiging in de sector.

BBTK had zich niet aangesloten bij de aanzegging omdat de bond eerst alle kansen wilde geven aan het overleg, licht federaal secretaris Jan De Weghe toe. Een eerste vergadering was maandag gepland, maar de werkgevers lieten verstek gaan “omdat ze geen tijd hadden gehad om raadplegingen te houden”, zegt BBTK. “Dit is wel straf wetende dat deze data al sinds maanden vastgelegd zijn en dat de termijn om te raadplegen dus al lang gekend was.”

In reactie op die “nieuwe kaakslag” heeft ook BBTK nu een stakingsaanzegging ingediend. “Er wordt geen respect getoond voor de bekommernissen van de werknemers”, luidt het.

Vorige week voerden de vakbonden uit de handelssector al actie in Brussel. Aan het Zuidstation kwamen volgens de politie toen 2.500 militanten en werknemers samen. Bovendien plannen ze een nieuwe actiedag, waarbij de datum van 10 mei circuleert.

De vakbonden eisen met name een hervorming van de paritaire comités in de sector, waarvan er vijf zijn, met elk eigen loon- en arbeidsvoorwaarden. Ze pleiten voor een vereenvoudiging naar één of twee paritaire comités.

Zo is iemand die in een zelfstandige winkel werkt, volgens de bonden slechter af dan iemand die in een grote supermarkt werkt. Daarom stellen ze de toenemende franchisering in de sector aan de kaak, te midden van lopende dossiers zoals Delhaize en Mestdagh/Intermarché.

Het volgende overleg tussen de vakbonden en de werkgevers staat op 11 mei gepland op het niveau van de paritaire comités. Voor het eerst zullen de gesprekken binnen de vijf verschillende comités gezamenlijk gebeuren, zegt BBTK.