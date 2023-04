Tenniswonder in de maak? Rafael Nadal lijkt tóch fit te geraken voor Roland Garros

Rafael Nadal is zo goed als hersteld van een heupblessure. Volgens zijn oom en voormalige coach Toni Nadal is de kans groot dat de voormalige nummer 1 van de wereld eind volgende maand voor zijn 15e titel op Roland Garros kan strijden.

“Maar hij heeft al sinds 18 januari geen wedstrijd gespeeld”, vertelde de oom van de gravelspecialist op de Spaanse televisie. “Dus zijn voorbereiding is niet ideaal. Maar Rafael kan snel weer in vorm komen. Hij moet wel een beetje geluk hebben met de loting. Dan kan hij in het toernooi groeien.”

Nadal liep zijn heupblessure begin dit jaar op tijdens de Australian Open. De 22-voudig grandslamkampioen miste vervolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Barcelona. Hij heeft zich ook afgemeld voor het toernooi van Madrid.

“Het zijn een paar zware weken en maanden geweest. Eigenlijk weet ik niet wat ik nog moet doen om weer fit te worden”, was Nadal daar onlangs nog heel eerlijk over. “We hadden gehoopt al lang hersteld te zijn, maar de situatie is anders. De ene na de andere week gaat voorbij en de situatie wordt er niet beter op, met als gevolg dat ik toernooien mis die de belangrijkste zijn in mijn carrière, maar helaas.”