Pieter Serry belangrijke pion op het schaakbord van Evenepoel: “Met een kopman als Remco stijgt iedereen boven zichzelf uit”

Pieter Serry en Julian Alaphilippe bollen over de streep in Luik: “Onze ploeg was dik in orde. Een verrassing is dat niet.” — © Belga

Soudal– Quick-Step tekende voor een masterclass in La Doyenne. Dat de Zwitser Mauro Schmid verkouden was, betekende dat het marsplan wat bijgestuurd moest worden. “Mauro nam het eerste deel voor zijn rekening”, begint Serry. “Chapeau voor die kerel dat hij dit in moeilijke omstandigheden voor de ploeg kon opbrengen. Iedereen stijgt boven zichzelf uit omdat we weten dat Remco het kan afmaken. In de aanloop naar de Mont-de-Soie was ik aan zet. Goed positioneren is in die zone belangrijk. Ik hield er een strak tempo op na. Op de Wanne trok ik door. De aanval van Jan Tratnik (Jumbo-Visma, red.) was geïnspireerd door de rugwind, maar we maakten ons niet meteen zorgen. Volgens plan rondden we op kop Stockeu en Haute-Levèe, waar Julian Alaphilippe het van mijn overnam. Het was wel jammer dat ik er op de Haute-Levèe afschoot. Ik had liever nog wat langer aangeklampt. Met Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder hadden we nog sterke pionnen op het schaakbord. Onze ploeg was dik in orde. Een verrassing is dat niet. We hebben hard gewerkt op training”, zegt Serry met veel overtuiging.

Sterke vrouw achter de man

Volgende week pakt Serry zijn koffers voor de belangrijkste opdracht van het jaar: de Giro d’Italia. “Mijn negende Giro al, zo zit ik aan vijftien grote ronden. Enkel de Tour ontbreekt nog. Wie weet kan ik die volgend jaar afvinken”, voegt Serry, die einde contract is, eraan toe. “Daar maak ik me geen zorgen over. Ik ben een beetje zoals wijn. Misschien jaar na jaar niet per se beter, maar ik blijf wel het hoge niveau vasthouden. Dat dit kan, is de grote verdienste van mijn vrouw, die voor de zorg van twee kleine kinderen (2 en 5 jaar, red.) instaat. Het belang van een sterke vrouw achter een sportman, die veelvuldig weg is, kan niet voldoende onderstreept worden. De kindjes zijn het inmiddels gewend dat ik vaak weg ben. Het maakt deel uit van mijn job en dat blijft hopelijk nog een tijd duren.”

Op de berg op Tenerife hebben Evenepoel en co. getraind en geleefd als monniken. “Alles in functie van de grote doelen. Ik was met Remco op stage, we reden samen in de UAE Tour en ook in Catalonië. Remco is altijd en overal top. Zondag bouwden we na de winst in La Doyenne een sober feestje. We hebben een frietje gegeten, maar snel ging de focus weer naar de Giro. Ik blijf focussen op die doelen. Deel uitmaken van het team van Remco Evenepoel is een eer en een garantie op succes”, is Serry heel optimistisch aan de vooravond van de eerste grote ronde van het jaar.