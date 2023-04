VIDEO. Zo gehavend zag Tadej Pogacar eruit na zijn crash in Luik-Bastenaken-Luik (ook Mikkel Honoré laat van zich horen)

Er zijn voor het eerst beelden opgedoken van Tadej Pogacar na zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen liep daarbij een polsbreuk op.

Pogacar zal na de operatie aan de breukjes in zijn linkerpols ongeveer zes weken moeten revalideren. Dat zei de teamdokter van UAE Emirates. Volgens Adrian Rotunno werd bij de ingreep in Genk, die de Sloveen zondagavond onderging na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, een kleine vijs ingebracht om de breuken vast te zetten.

“De procedure was een succes en hij zal thuis met de revalidatie starten. Vanwege de aard van de blessure, wacht zo’n zes weken revalidatie”, aldus de teamarts, die eraan toevoegde dat Pogacar onmiddellijk kan starten en de komende dagen op de hometrainer kilometers kan malen.

De ploeg van Pogacar deelde dinsdag beelden van achter de schermen tijdens La Doyenne en dus kregen we ook de gehavende Pogacar in beeld te zien.

Honoré houdt hersenschudding over aan val

Mikkel Honoré heeft zondag bij zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, die ook tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar de opgave kostte, een hersenschudding opgelopen. Op Instagram zegt de Deense renner van EF Education-EasyPost opgelucht te zijn dat de schade niet groter is.

“Het was een crash aan heel hoge snelheid”, legt hij uit. “Ik neem nu de tijd om wat te rusten en zal opnieuw trainen als ik helemaal hersteld ben.”