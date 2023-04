Zanger en acteur Harry Belafonte op 96-jarige leeftijd overleden

De zanger, acteur en songwriter Harry Belafonte is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft The New York Times.

De 96-jarige Amerikaan was om vele redenen bekend. De meesten zullen zijn nummer Day-O (The Banana Boat Song) waarschijnlijk kennen. Maar Belafonte verscheen ook in tal van grote films en won zelfs een Tony Award. Op latere leeftijd stelde de man zich ook activistisch op en zette hij zich in voor tal van doeleinden.

Belafonte overleed door hartfalen, laat zijn woordvoerder weten aan The New York Times.

