Durex met Diesel of H&M met Thierry Mugler: deze vijf samenwerkingen in modeland moet je gezien hebben

Er gaat geen week voorbij of ontwerpers, modehuizen en zelfs condoomfabrikanten slaan de handen in elkaar om samen een exclusieve collectie op de markt te brengen. Om het winkelen (of het staren) wat gemakkelijker te maken, hebben wij vijf opmerkelijke ‘collabs’ op een rijtje gezet.

Durex x Diesel © Diesel U leest het goed. Het Italiaanse modehuis Diesel, met als creatief directeur onze eigenste Glenn Martens, heeft een collectie op de markt gebracht in samenwerking met condoomfabrikant Durex. Hiermee wil het modehuis de correlatie tussen seksualiteit en mode verder uitwerken. De collectie zal bestaan uit vijf items met in de hoofdrol grijze en rode tinten. De collectie zal vanaf 28 beschikbaar zijn in geselecteerde winkels en op de website. www.diesel.com

Axel Arigato for Mulberry © Axel Arigato for Mulberry Hoe mooi is het als ontwerpers over de landsgrenzen heen gaan: dat is het geval voor het Zweedse lifestylelabel Axel Arigato, dat met zijn samenwerking met het Britse Mulberry ook meteen zijn eerste stapjes zet in de wereld van de luxe modehuizen. De collectie bestaat uit 35 stukken en is geïnspireerd op de popcultuur van de laatste vijftig jaar. De collectie is te vinden op de website van Mulberry en Axel Arigato. www.mulberry.com

& other Stories x Sindiso Khumalo © & Other Stories & Other Stories koos samen met de Zuid-Afrikaanse ontwerpster Sindiso Khumalo voor een vrolijke en vooral kleurrijke collectie. Met tinten als blauw, geel, rood en groen ben je niet alleen helemaal klaar voor de lente, ook werd er rekening gehouden met duurzaamheid. Zo werd er gewerkt met biologisch en gerecycleerd katoen. De collectie is te verkrijgen op de website en in geselecteerde winkels. www.stories.com

Balmain x Evian: ‘Together, Change is Beautiful’ © Bailman Balmain gaat voor de tweede keer in zee met Evian. Het Franse modehuis en het bedrijf dat mineraalwater bottelt, hernieuwen aan de hand van een capsulecollectie zo hun duurzaamheidsgeloften. De Balmain x Evian: ‘Together, Change is Beautiful’ bestaat maar liefst uit 19 verschillende stukken, allemaal in de typische kleuren van het bekende watermerk. Donkerrood kleurt alleen het prijskaartje: voor een jasje betaal je zo’n 2.890 euro, een tote bag in gerecycleerd pvc kost 1.590 euro. De collectie is beschikbaar op de website van het modehuis en in de winkels wereldwijd. www.balmain.com