DE INSIDER. Waarom verliest Sergio Herman ineens twee sterren? “Peter Goossens heeft het slimmer aangepakt”

“Sergio Herman verliest twee sterren.” Dat zijn de krantenkoppen nu restaurant Pure C in Cadzand van chef-kok verandert. De realiteit is complexer, maar toch: Sergio Herman lijdt imagoschade. Alweer, na de ontgoochelende start van zijn nieuwe Belgische project. Is hij nog wel de topchef van weleer? “Hij is ondernemer geworden”, zegt onze restaurant-kenner Jan Claeys. “In de potten roeren, is zijn core business niet meer.”