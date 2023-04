Tom Pidcock wel, Mathieu van der Poel voorlopig niet op de mountainbike dit seizoen

Mathieu van der Poel komt voorlopig niet in actie op de mountainbike. Om punten te verzamelen voor olympische kwalificatie had hij ervoor kunnen kiezen uit te komen in de wereldbekerwedstrijd van het Tsjechische Nove Mesto, maar de Nederlandse wielrenner kiest ervoor zich de komende maanden op de weg te richten. Zo bevestigde zijn ploeg Alpecin-Deceuninck dinsdag.

Oorspronkelijk was er sprake van dat het wereldbekerseizoen begin mei zou starten in Valkenburg, met daarna de wedstrijd in Nove Mesto. Toen die eerste wedstrijd alsnog niet op de kalender prijkte werd het, zo bevestigt een woordvoerder van de ploeg, minder interessant voor Van der Poel om de komende periode te gaan mountainbiken.

Hij gaat zich nu via een trainingsstage in Spanje, een hoogtestage in La Plagne en de Ronde van Zwitserland voorbereiden op het Nederlands kampioenschap en de Tour de France. Mogelijk stapt hij na het WK op de weg, in augustus in Glasgow, nog op de mountainbike.

Van der Poel nam op de Spelen van Tokio deel aan de mountainbikewedstrijd, maar verdween na een zware val al vroeg uit koers.

Pidcock kiest wél voor mountainbike

Het voorjaar van Tom Pidcock zit er nog niet op. Na zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik van afgelopen zondag begint de Brit van Ineos Grenadiers meteen aan een drieluik op de mountainbike. Dat start al eind deze week in Frankrijk.

Pidcock komt vrijdag en zondag aan de start in de manche voor de Franse beker in Guéret, respectievelijk in een shorttrack- en crosscountrywedstrijd. Vervolgens komt de regerende olympische en Europese kampioen mountainbike in actie in het Zwitserse Chur, op zondag 7 mei. Dat maakte zijn ploeg Ineos Grenadiers dinsdag bekend.

Zowel Guéret als Chur zijn wedstrijden buiten categorie op de UCI-kalender waar Pidcock meteen flink wat punten kan verzamelen met het oog op olympische kwalificatie voor Parijs 2024, maar het hoogtepunt van zijn mountainbikelente heeft Pidcock op 12 en 14 mei: de wereldbekermanche in het Tsjechische Nove Mesto, waar hij vorig jaar nog de crosscountry won.

De Franse wereldkampioene mountainbike Pauline Ferrand-Prévot, sinds deze winter ook in dienst bij Ineos Grenadiers, werkt de komende weken hetzelfde programma als Pidcock af.