’t Kruideniertje heeft nieuwe stek in de Middenschool St-Michiel

Leopoldsburg

De sociale kruidenier ‘t Kruideniertje heeft een nieuwe thuisbasis gevonden in de kelder van Middenschool St-Michiel. ‘t Kruideniertje werd zes jaar geleden opgestart door arbeidszorgcentrum De Oogst in samenwerking met verschillende sociale partners zoals het OCMW, St-Vincentius, Ons Centrum, Depot Margo, en St-Ferdinand. “Dit alles met als doel om kwaliteitsvolle producten aan een zeer voordelige prijs te verkopen aan personen die het financieel moeilijk hebben. Tegelijk bieden wij hen een luisterend oor aan”, weet voorzitter Aloïs van Grieken. Ondertussen is de verantwoordelijkheid van de sociale kruidenier ondergebracht onder de nieuwe vzw sociale kruideniers L& L (Lummen en Leopoldsburg). (sb)