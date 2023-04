Basischool De Driehoek uit Bocholt steunt project Gahate

De kinderen hebben hun beste beentje voorgezet tijdens de sponsorloop, maar ook de speelgoedmarkt was dit jaar een groot succes. Daarnaast verkochten ze zelfgebakken wafels en verzamelden ze ‘rosse’ muntjes. Het ingezamelde geld gaat naar het project Gahate. Deze organisatie bouwt scholen in Nepal. Ze zorgen er op hun beurt voor dat ook kinderen in arme landen de kans krijgen om onderwijs te volgen. Via nieuwsbrieven en fotomateriaal blijft De Driehoek op de hoogte van de voortgang van het project. Ook dit jaar werd er weer flink gebouwd en kunnen steeds meer kinderen naar school gaan.Afgelopen vrijdag kwamen de bezielers van het project naar BS De Driehoek om hun project aan de kinderen te tonen en uitleg te geven, maar ook om de cheque in ontvangst te nemen. Ze waren ontzettend dankbaar voor wat de school voor hen gedaan heeft.