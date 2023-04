Dan toch nog een straf voor Juventus? UEFA bereidt uitsluiting van Italiaanse topclub in Europa voor

Nadat Juventus bestraft werd aan het begin van het seizoen, leek het daarbij te blijven. Niks is minder waar. Wat is er allemaal aan de hand in Turijn? Juventus werd bestraft voor fraude. De Italiaanse club rommelde wat met de transferbedragen in de boekhouding. Als gevolg verloor de Oude Dame midden van het seizoen vijftien punten. Dat was niet het enige, voormalig voorzitter Andrea Agnelli en voormalig voorzitter Maurizio Arrivabene liepen een schorsing op van 24 maanden. Ook ex-speler en voormalig vice-voorzitter Pavel Nedved deelt in de malaise. Hij ontving een schorsing van acht maanden.

De Italiaanse topclub ging in beroep tegen de puntenaftrek en kreeg afgelopen week zijn gelijk. De Oude Dame sprong zo plots naar de derde plaats in de Serie A en maakte hierdoor een opnieuw grote kans op een Europees ticket voor volgend seizoen. Maar nu is het de UEFA die daar een stokje voor steekt. Volgens La Gazzetta dello Sport houdt de Europese voetbalbond een eigen onderzoek naar de club. De UEFA kan zelf beslissen om Juventus een jaartje uit Europa te bannen. Uiteraard moet de voetbalbond op tijd zijn lijst opmaken met ploegen die volgend jaar in Europa spelen. Als de Italiaanse rechters de termijn van het onderzoek naar de financiële fraude verlengen, zal UEFA zelf beslissen over het lot van Juventus in Europa aan de hand van hun eigen onderzoek.

Wie gaat Europa in?

De uitspraak van de Italiaanse rechters mag niet langer op zich laten wachten dan tot eind juli. Want vanaf augustus moet er al een Italiaanse ploeg optreden in de voorrondes van de Conference League. De Europese voetbalbond moet weten welke Italiaanse ploeg aan welke Europese beker deelneemt. Blijft de beslissing te lang op zich wachten, dan treedt UEFA op en kan de Oude Dame geschorst worden doordat ze de Financial Fair Play-afspraken overtraden. Het blijft dus spannend afwachten in Turijn.